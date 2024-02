Il Peninsula New York si rifà il look: arriva il ‘Pen Top’

14:05

Un ampio lavoro di ristrutturazione e restyling è partito al Peninsula New York, storico hotel sulla 5 strada che da 1904 occupa uno degli indirizzi più prestigiosi di Manhattan.

Il nuovo design, firmato dallo studio Bill Rooney Studio, coinvolgerà le 217 camere suite e gli spazi comuni dell’hotel, con particolare attenzione alla hall e al rooftop. L’idea è mantenere l’identità newyorkese, con selezionati elementi di design art decò, abbinati a nuovi comfort, attrezzature tecnolgiche e una scelta di arredamento contemporanea.



La hall dell’hotel, The Palm Court, sarà caratterizzata da nuove opere d'arte, oltre a una selezione originale di mobili, tappeti e oggetti in legno. Il bar sul rooftop, Salon de Ning, subirà una trasformazione radicale in “Pen Top”: un nido d’aquila cosmopolita i cui interni rinnovati, con un bar dalle luci soffuse, avranno l'aspetto del loft di un artista.



L'intervento paesaggistico sulla terrazza esterna prevede un rinnovamento di piante e arredi che mettono in risalto la vista a volo d'uccello dello skyline, che da decenni la rende un noto punto di riferimento per i cocktail al tramonto.