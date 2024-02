Atzaró Okavango Camp, inaugura a maggio il luxury safari in Botswana

08:47

Aprirà a maggio 2024 l'Atzaró Okavango Camp, l’ultima espansione del Gruppo Atzarò, nato nel 2004 a Ibiza, che atterra in una concessione privata di 1.100 chilometri nel cuore dei corsi d’acqua del delta dell’Okavango.

Il safari lodge firmato Atzarò mette a disposizione degli ospiti 12 suite, otto stanze indipendenti e due ville private che contengono due suite ciascuna, tutte con piscine e letti sopraelevati per la massima vista notturna del cielo stellato. Un ponte panoramico privato si configura come il luogo perfetto per rilassanti aperitivi serali. Gli interni presentano pavimenti in parquet, mobili e oggetti d'antiquariato della metà del secolo, l'atmosfera un mix coloniale e rilassato, con tessuti e servizi di lusso.



Ogni suite gode di una terrazza privata con vista sulla laguna e sui corsi d'acqua ricchi di fauna selvatica. Tutti gli alloggi sono dotati di aria condizionata, riscaldamento per le mattine fredde, wifi ad alta velocità, bagno privato, vasca e doccia all'aperto per una vera esperienza nel bush. La concessione privata di 1.100 chilometri offre agli ospiti esperienze personalizzate, libere dal sovraffollamento che spesso si trova in altre destinazioni safari.



Durante il loro soggiorno, gli ospiti potranno usufruire di una raffinata sala da pranzo, di un boma illuminato dal fuoco, di una galleria d'arte e una cantina. Il campo non manca di un’offerta benessere con una palestra all'avanguardia, yoga shala e un'area per trattamenti ringiovanenti. Gli ospiti possono partecipare a degustazioni di vino guidate da un sommelier e al tè servito sul ponte panoramico.



Cocktail e champagne possono essere gustati nell'area della piscina lunga 20 metri adiacente alla laguna, dove si affacciano ad abbeverarsi ippopotami ed elefanti.



Le attività per gli ospiti includono safari privati e notturni, nonché visite alla comunità nella zona locale. Escursioni safari guidate a piedi, safari in elicottero, cene nel bush, cinema all'aperto, safari fotografici, osservazione delle stelle, pesca e spedizioni in canoa e attività per le famiglie sono le possibilità offerte dal campo.