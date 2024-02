MUSA Lago di Como lancia un nuovo format: Maison MUSA, 5 ville in affitto

21:00

MUSA Lago di Como è pronta a ripartire per la terza stagione lanciando un nuovo format che va ad arricchire l’offerta ricettiva: Maison MUSA.

Accanto al boutique hotel e a Villa Musa a Mezzegra (nella foto) la residenza privata di proprietà con 6 camere da letto e vista sulla Tremezzina, in affitto settimanale per assoluta privacy e tranquillità, MUSA diventerà property manager di altre 5 ville, tutte nell’area circostante alla struttura principale.



Ogni proprietà ha diverse caratteristiche, ma sono tutte contraddistinte dall’elevato standard che caratterizza l’ospitalità firmata MUSA Lago di Como.



Il numero in futuro è destinato a crescere e le ville avranno un team dedicato che si occuperà di tutti i servizi e seguirà passo a passo gli ospiti dalla fase di prenotazione al concierge 24/7, fino al momento dei saluti.



“Siamo impazienti di dare il via a questa nuova stagione – spiegano Matteo Corridori e Robert Moretti executive director & chef di MUSA Lago di Como –. Avremo tante novità e siamo sicuri che sarà un anno sfidante ma estremamente positivo: per quanto riguarda le camere del boutique hotel, ad esempio, per il periodo estivo siamo praticamente al completo”.