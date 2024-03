di Remo Vangelista

08:30

Un filo sottile lega la scoperta e tutto quello che racchiude al servizio su misura. Sono mille le pieghe dove si annidano i desideri e i sogni che ogni giorno i travel designer provano a rendere reali.

Emerge chiaramente che la fascia altospendente italiana si sta allineando (piuttosto velocemente) a trend e ritmi dei grandi big spender internazionali.

Nell’inchiesta che presentiamo su questa edizione di TTG Luxury sono proprio le grandi agenzie a raccontare i viaggi di fascia alta e le tendenze. Un mondo dove il benessere e l’unicità stanno toccando i livelli mai raggiunti prima.



Stiamo parlando di un segmento di mercato che ha ormai da tempo cancellato dal vocabolario la definizione last minute e lavora con anticipo e cura. “La richiesta sotto data non esiste e oggi stiamo progettando le vacanze dei clienti per fine anno” dicono in coro i travel designer.



Un esperto di lunga data come Sandro Cristanini azzarda a dire che se parliamo di partenze a lungo raggio, l’Africa è diventato il viaggio con la V maiuscola, visto che anche in questa parte del mondo sono aumentate le proposte di soggiorno di fascia altissima.



E proprio l’Africa la raccontiamo bene sul nostro magazine attraverso le parole del ceo di Wilderness, che descrive come fare convivere il turismo e la tutela dell’ambiente.



Una cosa complicata che richiede un impegno fuori dal comune, dove conservazione e viaggiatori devono collaborare.

Emergono così tre pilastri fondamentali per la sostenibilità di questa area del mondo: educare, potenziare e proteggere a ciclo continuo. Questo operatore con 40 anni di esperienza spiega, nelle pagine di TTG Luxury, che l’equazione Africa e viaggi di lusso può andare avanti senza produrre danni, lavorando sempre “sul turismo conservativo”.



Una cura del dettaglio che deve arrivare ai livelli più alti, proprio come avviene per tutto quello che racchiude l’idea del benessere di lusso.



A volte si tratta di veri e propri break settimanali all’insegna del digital detox, dove mente e corpo tornano a prendersi i giusti spazi.

Ma in molti casi si va oltre, alla scoperta dei templi buddisti. Dove silenzio e pace riportano tutto in asse, dove raggiungere l’equilibrio non è un sogno impossibile.