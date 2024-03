L’Hotel Cappella di Colfosco entra in Relais & Châteaux

12:38

Relais & Châteaux cresce con 12 nuovi ingressi distribuiti sui 5 Continenti. Protagonista anche l’Italia, dove l’Hotel Cappella di Colfosco, in provincia di Bolzano entra a far parte dell’associazione.

L’hotel ha un lunga storia familiare, che parte dal 1912 ed è nel 2000 che l’hotel viene trasformato in un albergo di lusso, benessere e arte.

“Negli ultimi anni la nostra dimora ha affrontato un importante percorso di ristrutturazione che ha reso ancora più evidente la nostra vocazione per il benessere degli ospiti e il legame con le nostre montagne – dice Carlo Pizzinini, proprietario e Maître de Maison dell’Hotel Cappella di Colfosco -. Entrare a fare parte dell’associazione è oggi per noi una fonte di grande orgoglio ed ispirazione, che ci stimola a continuare in questo percorso di crescita grazie al confronto con colleghi e amici e al supporto di una rete globale di professionisti.”



Oltre alla struttura italiana, Relais & Châteaux registra altri 4 ingressi europei con il Relais & Châteaux Hotel Vermelho a Melides in Portogallo, il Chelsea Townhouse a Londra, l’Hôtel

Balzac a Parigi e il Relais & Châteaux La Marine a Noirmoutier sempre in Francia.



Nel resto del mondo, entra nell’associazione un ristorante, il Demi Restaurant di Minneapolis negli Usa, mentre sempre negli States arriva il Relais & Châteaux Little Palm Island Resort & Spa a Little Torch Key in Florida. Ai Carabi entra in R&C il Curtain Bluff ad Antigua, mentre in Africa due strutture safari: il Relais & Châteaux Silvan Safari Lodge nella Sabi Sand Reserve in Sudafrica e il Gmundner Lodge a Brack in Namibia.



E ancora in Cina il Relais & Châteaux Su Shien Valley a Sichuan e in Australia il Relais & Châteaux Lizard Island Resort a Cairn nel Queensland.