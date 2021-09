09:23

Le associazioni di categoria scelgono ancora una volta TTG Travel Experience per confrontarsi con il mercato e dialogare con tutti gli interlocutori dell’industria del turismo in questo momento particolarmente delicato per tutto il settore. E nelle ultime ore è arrivata anche la conferma della presenza in fiera a Rimini di Astoi e Fto.

Si avvicina il più importante appuntamento b2b dedicato al turismo: dal 13 al 15 ottobre il quartiere fieristico di Rimini aprirà le porte per l’evento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà in concomitanza con SUN Beach&Outdoor Style e SIA Hospitality Design sotto il segno del claim ‘Be Confident’.



Fiducia

E al TTG, SIA e SUN 2021 la fiducia si dispiegherà attraverso 8 arene tematiche, oltre 200 eventi e più di 300 relatori che contribuiranno allo scambio di domanda e offerta di sicurezza e benessere che sono oggi la valuta primaria dell’industria dei viaggi e dell’ospitalità.



La presenza di Astoi e Fto va così ad aggiungersi a quella di Federalberghi, Confturismo, Fiavet, Faita, Legambiente Turismo e Fiab per quanto riguarda il comparto del cicloturismo, che già in precedenza avevano confermato di volere essere in prima fila a TTG Travel Experience.



Tutte le informazioni, il programma dei tre giorni e le indicazioni utili sulla fiera sono disponibili a questo link.