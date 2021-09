TTG Travel Experience, proseguono le registrazioni online per la Fiera

11:05

Proseguono le registrazioni per la prossima edizione di TTG Travel Experience, il principale evento b2b dedicato a tutta l’industria del turismo organizzato da Italian Exhibition Group. L’appuntamento di terrà in presenza in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style dal 13 al 15 ottobre nei padiglioni di Rimini Fiera.

Per accreditarsi alla manifestazione basta accedere a questo link, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per la registrazione. Sul sito di TTG Travel Experience inoltre è possibile accedere a tutte le informazioni riguardante espositori, programma degli eventi e tutto quello che è necessario sapere per arrivare in fiera oltre a tutte le misure di sicurezza adottate.



Come previsto dalla normativa vigente e con l’obiettivo di tutelare aziende, visitatori, fornitori e dipendenti, a tutti coloro che accederanno in fiera durante lo svolgimento delle manifestazioni espositive, da settembre 2021, sarà richiesto il Green pass (per chi ne fosse sprovvisto, sarà eseguibile un test rapido antigenico all’ingresso della fiera, a tariffa convenzionata).