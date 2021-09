08:33

“Duecento eventi suddivisi in nove arene in tre giorni. Sono i numeri di rilievo del calendario di appuntamenti che scandirà l'edizione 2021 di TTG, SIA e SUN. Dal 13 al 15 ottobre prossimi, alla Fiera di Rimini, le tre manifestazioni di Italian Exhibition Group declineranno il tema portante di questa edizione, 'Be Confident', secondo quattro linee guida: persone, natura, futuro e vita. "Sostenibilità, impiego femminile, accessibilità, nuova narrazione e tendenze di mercato - sottolinea Gloria Armiri, group exhibition manager divisione turismo e ospitalità di IEG - sono alcuni degli argomenti trattati nei tre giorni di manifestazione all'interno delle 9 arene di TTG, SIA e SUN…”.

