"Ultimi preparativi per l'edizione 2022 di TTG Travel Experience, l'appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group che si terrà in contemporanea con SIA Hospitality Design e SUN Beach&Outdoor Style dal 12 al 14 ottobre nel quartiere fieristico di Rimini. La manifestazione resterà aperta nei tre giorni dalle 10 alle 18, con chiusura anticipata alle 17 il venerdì 14 ottobre. Per accedere è possibile preregistrarsi accreditandosi online sul sito della manifestazione www.ttgexpo.it, dove sono disponibili tutte le informazioni necessarie per ottenere il badge di ingresso. L'evento di quest'anno si distribuirà su tutti i padiglioni del quartiere fieristico riminese con l'area dedicata a TTG suddivisa per Italia, Global Village e The World...". (Continua sulla Digital edition di TTG)