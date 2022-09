Italian Hotel Group nel Metaverso: in anteprima a TTG Travel Experience le visite virtuali

21:00

Gli alberghi Italian Hotel Group debuttano nel Metaverso. Il gruppo presenterà in anteprima a TTG Travel Experience - in scena dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Rimini - un’esperienza virtuale che permetterà ai clienti di conoscere e provare in prima persona attraverso un device le strutture del portfolio prima di soggiornarvi.

Gli utenti potranno così accedere alla reception e incontrare lo staff, che sarà animato da persone collegate all'applicazione in grado di dialogare in tempo reale.



Un addetto accompagnerà così i clienti nella loro visita, mostrando loro le diverse tipologie di camera e le opzioni di personalizzazione, che potranno essere confermate sul momento.



In questo modo all’arrivo in struttura sarà possibile trovare i servizi richiesti nel corso della visita immersiva.



Oltre a scoprire la struttura, l’utente potrà godere degli ambienti condivisi, sedendosi, per esempio, al tavolo del bar dell'albergo.



Inoltre avrà la possibilità di ricevere servizi di consulenza per il wellness grazie all’accesso nella Spa virtuale, dove l’esperto spiegherà i trattamenti offerti e proporrà pacchetti e sconti ad hoc.



Sarà possibile, inoltre, conoscere in anteprima il paesaggio e le opportunità del territorio circostante.



Ai primi visitatori virtuali, il gruppo consegnerà degli Nft commemorativi.