08:35

Riscrivere le regole del gioco dopo la perdita delle certezze. È ‘The Re-coding Game’ il tema della Vision +23 by TTG, presentata ieri a TTG Travel Experience da Laura Rolle, docente ed esperta in tendenze di consumo, innovazione e semiotica applicata al branding e presentata sull’edizione quotidiana di TTG Magazine, disponibile online nella digital edition e in distribuzione in fiera. ll tema della scorsa edizione, ‘Shape Shifting’, evolve così verso una direzione creativa e costruttiva, che pone al centro la mutazione dei significati, la ricodifica del senso della realtà. Si consolida la fiducia del poter dar vita a ‘un mondo nuovo’.

“E per riscrivere un mondo nuovo - precisa Rolle - il gioco sembra essere il linguaggio più indicato”. La creatività sembra essere l’unica via per immaginare nuovi mondi e plasmare il futuro. Il re-coding, dunque, cambia il senso, ridefinisce i significati e ha come scopo creare il miglior mondo per tutti.



Come ogni anno, lo studio traccia i cinque Deep Trend che guideranno le future strategie degli operatori.



Future legacy

Il Deep Trend Future legacy avrà molta rilevanza negli anni a venire e ci dice che oggi i brand possono recuperare la propria storia rileggendola come lascito per le generazioni a venire; un’eredità viva e dinamica, da tradurre in futuro, ricodificandone il senso.

Nel turismo offre l’opportunità di ripensare prodotti culturali, circuiti storici, rileggere la storia di territori e le loro tradizioni per traghettarli nel nuovo mondo attraverso progetti che possano trasformare il fare turistico.



GLI ALTRI TREND NEL SERVIZIO PUBBLICATO SU TTG MAGAZINE, DISPONIBILE ONLINE NELLA DIGITAL EDITION A QUESTO LINK