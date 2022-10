Vacanze en plein air, così si intercettano i nuovi clienti

08:00

Si può vendere di più e meglio grazie agli strumenti offerti dal web marketing. Questo il messaggio che, partendo da alcuni dati emersi dall'Osservatorio Camping Village Marketing 2022, ha dato alla platea di TTG Travel Experience Silvia Canducci, responsabile sviluppo CampingVillage.Travel (nella foto).

"I dati - ha detto - ci possono offrire l'opportunità di studiare nuove strategie per quanta riguarda per esempio la destagionalizzazione, perché la richiesta per la bassa stagione esiste e si possono creare dei contenuti di comunicazione ad hoc (articoli sul blog, foto, newsletter, offerte, recensioni, focus su eventi del circondario) per spingere il turista a usufruire dei servizi en plein air tutto l'anno".



Così come si possono lanciare offerte e proposte di vacanza sfruttando i dati relativi alla durata media dei soggiorni "e intercettare la domanda che riguarda il turismo in compagnia dei propri animali domestici".