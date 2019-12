Valica diventa concessionaria esclusiva in Italia di Trivago

10:35

Valica e Trivago stringono una partnership che vedrà la tourism marketing company diventare concessionaria in esclusiva per il mercato italiano del colosso che si occupa di comparazione dei prezzi di strutture recettive in tutto il mondo.

Valica si occuperà di gestire le relazioni e i rapporti commerciali per conto di Trivago con enti del turismo e destination management organization locali e nazionali, illustrando loro le potenzialità dei servizi offerti dalla piattaforma.

Valica si occuperà anche dello sviluppo commerciale del magazine.trivago.it, uno spazio digitale dedicato all’ispirazione di viaggio distribuito in 22 mercati.



Un progetto importante

"Per Valica, l’avvio di questa sinergia con Trivago si inserisce in un processo di rafforzamento della nostra offerta internazionale e a breve ci saranno altre novità - ha spiegato Carmine Massimo, sales director di Valica e referente per il progetto -. Siamo orgogliosi di essere stati scelti come partner di Trivago, che apre il proprio mondo di competenze, dati e informazioni turistiche inizialmente a enti del turismo e Dmo”.

"Questa partnership segna un passaggio importante per la crescita del Gruppo Valica. Da anni mettiamo in comunicazione i nostri clienti italiani con il pubblico dei viaggiatori locali, ora, invece, possiamo aiutarli a implementare l’incoming dai paesi esteri - ha aggiunto Emiliano D’Andrea, ceo di Valica -. Questa è un’opportunità per tutto il sistema Paese, che da sempre cerca di dotarsi di una struttura capace di utilizzare il digitale come strumento di valorizzazione dell’Italia e delle sue bellezze”.