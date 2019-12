Il caso Fiavet Lazio: il presidente di Aiav scrive a TTG Italia

10:17

Il presidente di Aiav Fulvio Avataneo ha deciso di prendere carta e penna e scrivere a TTG Italia per chiarire la posizione sull’esposto contro Fiavet Lazio per abusivismo.

Riceviamo e pubblichiamo:

“Ho letto con attenzione l’articolo relativo alla sanzione comminata a Fiavet Lazio dalla Polizia di Roma Capitale per le violazioni commesse in materia di abusivismo turistico a seguito dell’organizzazione e promozione del proprio “convegno/crociera” dalle caratteristiche proprie del “pacchetto turistico” e non posso che essere sconcertato dal termine “sgradevole” da Voi usato per commentare il fatto che la denuncia sia partita dalla nostra associazione.



Nelle settimane precedenti l’evento, avevamo sottolineato più e più volte che le modalità adottate dalla Fiavet Lazio per promuovere l’iniziativa erano le stesse utilizzate da altre “associazioni” molto attive nell’organizzare – abusivamente – attività turistiche, e avevamo invitato il presidente Ernesto Mazzi a riconsiderare la campagna pubblicitaria messa in atto.



“Sgradevoli” sono state le risposte: commenti ironici, sberleffi e prese in giro indirizzate al sottoscritto, ai nostri legali (dei quali è stata messa in dubbio la capacità di interpretare le normative) e agli agenti di viaggio indispettiti dal palese, arrogante menefreghismo adottato da Fiavet Lazio, quasi fosse un novello Marchese del Grillo.



“Sgradevole” sarebbe stato NON denunciare, autorizzando qualsiasi abusivo ad adottare le stesse forme di pubblicità senza poter più reagire in qualsiasi modo per via di questo precedente.



Per questo avevamo avvisato Fiavet Lazio che avremmo proceduto a denunciare quello che ritenevamo fosse una violazione alle norme.

“Sgradevole” credo sia arrogarsi il diritto di far ciò che si vuole indipendentemente dalle leggi, dalle stesse leggi che vogliamo fortemente siano rispettate dal resto del mondo. Se davvero vogliamo essere credibili nell’attività di tutela della categoria dobbiamo essere più trasparenti della moglie di Cesare.



E poi, scusate, non sarebbe stato più semplice e ragionevole affidare l’organizzazione dell’evento ad un buon agente di viaggi?



Se il legale di Fiavet Lazio intende presentare le proprie “controdeduzioni” faccia pure, ma ricordi che riteniamo prioritario non concedere alcuno spazio all’abusivismo e agli abusivi, gli unici che potrebbero trarre un vantaggio da una diversa pronuncia”.





Ringraziamo Aiav per aver espresso con chiarezza le sue argomentazioni. Per quanto riguarda il termine 'sgradevole' ci limitiamo a precisare che un'associazione di categoria che presenta un esposto contro un'altra associazione di categoria ci ricorda un po' i famosi capponi di Renzo. E l'immagine che ne viene fuori non è certo positiva. C. P.