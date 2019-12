Apical cresce: aumento di capitale per la startup di Luiss EnLabs

16:24

Nuovo round di investimento da 400mila euro per Apical, la piattaforma b2b per il turismo lanciata da Luiss EnLabs che permette ai tour operator e agli altri player di settore di vendere online esperienze di viaggio. L’aumento di capitale, sottoscritto da LVenture Group e Italian Angels for Growth (IAG), cui hanno partecipato anche terzi business angel, consentirà alla startup di espandersi sul mercato internazionale.

Tre ambienti in un'unica piattaforma

Tre gli ambienti che compongono Apical: una dashboard cloud per la creazione e gestione di viaggi, esperienze ed eventi; un e-commerce store dedicato, capace di adattarsi a ogni prodotto turistico e ai servizi connessi; un sistema di pagamento online. Il tutto basandosi su una tecnologia semplice e flessibile. “Crediamo - spiega Nicola Zandola, ceo della startup (nella foto) - in un’industria travel decentralizzata, sostenibile e fortemente innovativa e siamo determinati a offrire ai nostri partner gli stessi strumenti che le grandi piattaforme centralizzate utilizzano per dominare il mercato. L’ingresso di LVenture, IAG e di alcuni business angels ha portato in Apical le risorse, non solo economiche, indispensabili per accelerare la crescita internazionale e investire massivamente sul prodotto”.



Risparmio sulle commissioni

La promessa per gli operatori è chiara: fino all’80% del tempo risparmiato e un incremento di vendite del 30% in media. “Apical - aggiunge Luigi Capello, ceo di LVenture Group - è un software completo e in grado di servire tutto il mercato, permettendo ai professionisti del settore di vendere i loro prodotti turistici online in maniera semplice e di risparmiare sulle commissioni che le grandi piattaforme centralizzate richiedono per fornire un servizio analogo”.