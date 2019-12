Il calendario del 2020: pochi ponti per viaggiare

09:40

Forse il 2020 non sarà l’anno perfetto per i ponti, ma non ci sarà troppo da lamentarsi. Non mancheranno, infatti, le opportunità per regalarsi qualche giorno di vacanza con un weekend lungo, anche se bisognerà fare molta attenzione al calendario, che il prossimo anno si ‘mangerà’ alcune festività.

Il 2020 si presenta nel migliore dei modi: dopo il Capodanno (mercoledì) si parte infatti con l’Epifania, che cade di lunedì. Primo ponte garantito, dunque.



Diversa la situazione per la primavera: Pasquetta cadrà infatti il 13 aprile, ben lontano dalle altre festività della stagione. Non solo: il 25 aprile sarà ‘sacrificato’, cadendo di sabato; in compenso il 2 giugno cadrà di martedì, consentendo di fare 4 giorni di vacanza con un giorno di ferie.



Da Ferragosto a Natale

L’estate si mangerà Ferragosto, che il prossimo anno sarà un sabato. E anche il 1 novembre non regalerà vacanze particolari, dal momento che sarà di domenica.



Il calendario torna a sorridere a Natale: il 25 dicembre sarà infatti venerdì.



Insomma, nel 2020 non si ripeterà il maxiponte di Pasqua che quest’anno ha visto giudizi altalenanti, tra chi sostiene che abbia ridato fiato alle agenzie e chi invece afferma che abbia cannibalizzato le più redditizie prenotazioni estive.