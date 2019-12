di Oriana Davini

08:35

Anche Robintur si aggiunge al coro dei network impegnati a lavorare solo con agenzie in regola. La tutela del consumatore, spiega Claudio Passuti, d.g. di Robintur Travel Group, "rientra nella missione fondamentale che ci ha affidato la nostra proprietà, ovvero la più importante cooperativa di consumatori in Italia. La nostra rete diretta non solo rispetta tutte le normative, ma è anche molto attenta alla selezione dei fornitori e dei servizi offerti, oltre ad avere una dotazione patrimoniale e finanziaria non comune nel settore".

In numeri, si tratta di una rete che per Robintur Spa e le società controllate ha superato quota cento adv. Dallo scorso luglio "abbiamo implementato un nuovo database agenzie che utilizziamo per attività commerciali, marketing e di controllo. Stiamo completando la raccolta dati, che contiamo di terminare entro i prossimi mesi: il marchio Robintur non potrà essere utilizzato da adv senza tutti i requisiti legali".



Un'azione coordinata

Robintur, sottolinea il manager, da due anni collabora con Fto e Astoi al progetto che coinvolge anche altri network con l'obiettivo di arrivare "a un'azione coordinata che coinvolga la maggior parte della rete nazionale.



In assenza di un adeguato sistema di controllo pubblico, il settore deve tutelare i consumatori e deve farlo con una base ampia di adv coalizzate in maniera univoca, anche sostenendo un piano di comunicazione efficace".