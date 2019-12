Star Wars, i luoghi della saga da visitare con Musement

14:05

Esce oggi l’ultimo e forse conclusivo episodio della saga che ha appassionato intere generazioni di cinefili, quello Star Wars di George Lucas che da 30 anni continua a incamerare successi. Con ‘Star Wars: L’ascesa di Skywalker’ sembra che arriverà alla conclusione anche questa lunga storia; per consolare gli appassionati, Musement suggerisce una serie di luoghi da visitare che hanno visto le troupe impegnate a rendere veri i pianeti fantastici di Lucas.

Primo fra tutti il Wadi Rum in Giordania, dove sono state girate anche alcune parti dell’ultimo film: l’area era già stata utilizzata per le scene sul pianeta di Jedha del primo spin-off uscito nel 2016 ‘Rogue One: A Star Wars Story’.



Anche l’Italia è stata teatro di numerose riprese della saga: nella Reggia di Caserta è stato ambientato il Palazzo di Naboo di Padmé Amidala ed è stato il set per ben due film della saga ‘Star Wars: La minaccia fantasma’ e ‘Star Wars: L’attacco dei cloni’. Ma anche l’Etna ha avuto un ruolo nei film di Lucas: il regista, infatti, per girare la scena della battaglia di Mustafar che contrappone nelle fasi finali di ‘Star Wars: La vendetta dei Sith’ Obi-Wan Kenobi e il suo pupillo Anakin Skywalker, ormai totalmente passato al lato oscuro ha inviato una troupe a riprendere l’eruzione del vulcano siciliano.



Due le location anche in Islanda. Il ghiacciaio Eyjafjallajökull è stato il set in cui sono state girate le scene di ‘Star Wars: Il risveglio della Forza’ ambientate sulla base Starkiller dove si contrappongono Kylo Ren e la giovane Rey, mentre per ‘Rogue One: A Star Wars Story’ la nera spiaggia di Reynisfjara era stata cornice delle prime scene sul pianeta Eadu.



Ultima tappa la Death Valley negli Stati Uniti, che è stata la Tatooine dove è nato Anakin Skywalker e dove è cresciuto Luke qui sono state girate alcune scene di ‘Star Wars: Una nuova speranza’.