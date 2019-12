Robintur, porta gli sposi in agenzia con ‘Vi dichiaro in viaggio di nozze’

14:54

Robintur Travel Group porta gli sposi in agenzia. Il gruppo lancia il nuovo concorso ‘Vi dichiaro in viaggio di nozze’, che sarà presentato ufficialmente alla Fiera Sposi di Bologna il 18 e 19 gennaio.

Attraverso l’iniziativa, ogni mese, da febbraio a maggio, verrà estratto un buono viaggio del valore di 500 euro che gli sposi potranno spendere sul catalogo Evasioni Incantevoli o su qualsiasi altra proposta di viaggio di nozze prescelta in una agenzia della rete Robintur e Viaggi Coop. A giugno, inoltre, tutti coloro che avranno sottoscritto il contratto per la luna di miele in agenzia potranno partecipare all’estrazione finale di altri due premi da 3 mila e 5 mila euro, a seconda del valore del viaggio acquistato.



Per parteciapare basterà aderire al concorso, registrandosi dal 15 dicembre ed entro il 15 maggio 2020 sul sito Evasioni Incantevoli, nella sezione ‘Concorso’.