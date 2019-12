17:16

Sono russi, francesi e statunitensi i turisti internazionali che salgono sul podio dei principali mercati esteri di Italianway. La start up, che ha portato in Italia il suo progetto di ospitalità diffusa, ha tracciato un identikit dei viaggiatori accolti, stilando la top ten dei mercati tra i 164 Paesi che compongono il suo portafoglio di clientela.

Il podio dei mercati

Escludendo la porzione italiana, che rappresenta il 42% del totale, i russi costituiscono il 6%, i francesi il 4,54% e gli americani il 3,78%. Subito sotto al podio i tedeschi, con uno share del 3,71% sul totale, seguiti dai britannici, in netto calo a causa della Brexit,. All’ottavo posto si piazzano gli spagnoli, in decisa crescita, mentre decimi sono i brasiliani.



I big spender del Kuwait

L’età media è di 38 anni e i viaggiatori che spendono di più (3.500 euro in media per prenotazione) sono quelli provenienti dal Kuwait, seguiti dai neozelandesi, i quali spendono in media 2.023 euro. Gli italiani (che si spostano non soltanto per turismo, ma anche per trasferte sanitarie, oppure per questioni di studio o di lavoro) in media spendono 317 euro per soggiorno, ponendosi al centesimo posto rispetto alla spesa media per nazionalità che è globalmente di 531 euro per prenotazione.



Negli oltre 700 immobili gestiti quest’anno l’azienda ha accolto 45mila ospiti, per un volume di 26mila prenotazioni e un totale notti vendute che sale a 130mila. “Abbiamo centrato gli obiettivi ambiziosi che ci eravamo prefissati a inizio anno - commentano il founder di Italianway Scarantino e l’a.d. Celani - e vinto scommesse strategiche come il lancio del Progetto Partner in tutta Italia che, come un’onda lunga, non si ferma e sta conquistando sempre più proprietari e imprenditori del turismo desiderosi di portare a casa loro il modello Italianway”.



Un modello che, spiegano, consente ai proprietari di far recuperare valore ai propri immobili e agli ospiti di usufruire di un’esperienza di soggiorno organizzata e senza improvvisazioni.