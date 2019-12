Cinquemila ex dipendenti Thomas Cook ancora senza lavoro

09:14

Il fallimento di Thomas Cook, oltre ad aver coinvolto il settore del turismo a livello mondiale, tra le sue vittime ha anche avuto i dipendenti dell’azienda. A tutt’oggi sarebbero ancora 5mila gli ex lavoratori del colosso ancora senza lavoro, stando a quanto riporta travelmole.com.

Stando agli ultimi aggiornamenti, diversi dipendenti del settore della vendita al dettaglio hanno trovato nuovi posti di lavoro. Invece diversi lavoratori della sede di Peterborough o della compagnia aerea di Manchester sono ancora in cerca di un ricollocamento.



Abta Lifeline si è attivata con una raccolta fondi per sostenere gli ex lavoratori dell’azienda, ma secondo le cifre sono ancora molti i dipendenti da aiutare.