La Fiavet lancia la Conferenza Programmatica per il 2020

12:21

Raccogliere proposte e strategie per il futuro: è questo l’obiettivo di Fiavet, che lancia per il prossimi 26, 27 e 28 febbraio una Conferenza Programmatica dal titolo “Il turismo organizzato in Italia: visioni e proposte” che si terrà a Chianciano Terme.

La conferenza si articolerà su 9 gruppi di lavoro dedicati ad abusivismo, incoming, trasporti, assicurazioni, fiscalità, turismo scolastico, formazione, legislazioni regionali e comunicazione.



“Per svilupparsi oltre che sopravvivere – dice Fiavet in una nota - è necessario coinvolgere le istituzioni del nostro paese per semplificare, alleggerire, ottimizzare, razionalizzare le risorse e tutto l’impianto normativo che oggi rende difficile la vita delle nostre aziende e ardua qualsiasi competizione col mercato globale”.



Per questo Fiavet invita tutti gli attori del variegato mondo adv, associati o meno, a fare rete e presentare idee e visioni che verranno discusse nei vari tavoli di lavoro per diventare proposte organiche.