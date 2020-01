Google Report: gli argomenti che hanno fatto tendenza nel 2019

di Oriana Davini

09:49

Cosa cercano gli italiani online? A svelarlo è il Google Report 2019, che ha tracciato i termini e gli argomenti più ricercati in Italia sul celebre motore di ricerca negli ultimi 12 mesi.

Se a livello generale a tenere banco sono stati, tra gli altri, soprattutto l'incendio a Notre Dame, le elezioni europee, la caduta del governo e le sardine, analizzando i termini più inerenti all'industria del viaggio si scopre che le vacanze rimangono saldamente in testa ai desideri delle persone: valigia e passaporto, infatti, sono rispettivamente in terza e in quinta posizione nella categoria 'Come fare'.



Le destinazioni

Passando alle mete più cliccate dagli italiani, la medaglia d'oro è tutta per Zanzibar. In seconda posizione c'è la Croazia, seguita poi da una raffica italiana: al terzo posto c'è la Sardegna, quindi la Calabria e a seguire la Puglia.



La sesta posizione è per l'Albania, al settimo posto ci sono i Caraibi, quindi Toscana, Trentino e infine Maldive a chiudere la top 10.