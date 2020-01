Roberta Beta, ex Gf, prenota il capodanno online ma resta truffata

14:59

La sua disavventura, purtroppo non originale, ha comunque fatto il giro del web a causa della notorietà del personaggio. Roberta Beta è infatti una delle storiche concorrenti della prima edizione del Grande Fratello e negli scorsi giorni ha raccontato la vicenda che l’ha vista protagonista a Capodanno. Con un copione purtroppo già visto altrove: casa in affitto prenotata online e poi misteriosamente ‘scomparsa’ insieme al proprietario.

Quello raccontato da Roberta Beta è un raggiro in piena regola: l’offerta per una villa a Cortina viene rintracciata online. Ovviamente viene richiesto un acconto tramite bonifico che, come racconta today.it, viene regolarmente versato. Ma poi, arrivata sul posto, ha scoperto che non c’era nulla. E quello che si era presentato come proprietario risultava completamente irraggiungibile.