Alleanza tra banche e tour operator: l’ipotesi che nasce dal digitale

08:00

L’evoluzione del digitale, per gli istituti di credito, è sicuramente una sfida non da poco. Ma apre anche spiragli di opportunità, come dimostra l’intervista di Angelo Campani, condirettore generale del Credem, a ilsole24ore.com. L’analisi parte dal prendere in considerazione il nuovo ‘tesoretto’ su cui le banche possono contare: le abitudini di acquisto dei clienti.

Secondo il manager, tra le opportunità offerte dalla rivoluzione digitale c’è la possibilità di raggiungere il cliente, in tempi rapidi, con servizi profilati su misura in base alle sue esigenze. E qui si apre un ventaglio di ipotesi che comprende le attività più svariate. Tra le idee avanzate c’è anche quella degli accordi con tour operator o più in generale con operatori del mondo del turismo.



Le partnership in questo senso potrebbero aprire nuovi spazi di manovra tanto per gli istituti di credito quanto per le aziende che operano nel settore dei servizi.