Campania, incassa le caparre e scappa: denunciato per truffa un agente di viaggi

10:45

Sarebbero decine le denunce per truffa presentate all’Arma dei Carabinieri di Trecase, comune campano, contro un agente di viaggi, accusato di essersi dato alla fuga dopo aver incassato le caparre delle vacanze di fine anno dei suoi clienti.

La somma incassata dall’adv, secondo quanto si legge su diverse fonti locali, ammonterebbe intorno ai 300mila euro.



Sulla vicenda si è espressa l’associazione Advunite di Napoli, che in una nota inviata a una testata locale si è detta “basita”. “Questa agenzia è una sas, quindi il titolare ne risponderà in prima persona – ha scritto l’associazione -. Pare che l’agenzia non abbia i requisiti legali per operare. Infatti, la Regione Campania e il Comune di Trecase non hanno mai verificato, secondo quanto appurato e che potrà essere smentito dalle stesse autorità, sulle autorizzazioni necessarie e obbligatorie per poter operare”.



Relativamente alla somma con cui il titolare dell’adv sarebbe scappato, l’associazione fa sapere: “A noi non risulta una somma tanto ingente come emerso inizialmente, ma una somma molto minore che sarebbe stata possibile recuperare se fosse esistito il fondo di garanzia”.