Skyscanner Travel Trend, Italia quinta tra i Paesi più ricercati del mondo

13:12

Quali sono i Paesi più ricercati a livello mondiale? Quali le città con il maggior incremento nelle ricerche dall’Italia? E poi ancora quali sono le città più convenienti per noi e le più ricercate? Si articola sulle risposte a queste quattro domande Travel Trend 2020, lo studio annuale condotto da Skyscanner.it.

Il motore di ricerca ha stilato quattro classifiche che, però, si propongono quest’anno come “dei veri e propri trend a cui guardare e ispirarsi per il prossimo viaggio” come spiega Ruma Cummins, Global Communications & PR Manager di Skyscanner, che aggiunge come i Travel Trends siano ormai giunti alla nona edizione.



La classifica globale

A livello globale l’Italia si piazza al quinto posto nella classifica planetaria, che vede al primo gli Stati Uniti, seguiti da Spagna, Giappone e Thailandia. Dopo di noi Gran Bretagna, Turchia, Francia, Germania e Vietnam. Sul podio la Spagna dopo dodici mesi al top, si è scambiata il posto con gli Stati Uniti, che vedono anche New York primeggiare tra le città più ricercate dagli italiani, sul gradino più alto del podio seguita da Londra e Milano.



Le città emergenti

Interessante anche la classifica delle città emergenti per i viaggiatori italiani, quelle che hanno registrato i maggiori incrementi di ricerche voli dal nostro Paese nell’ultimo anno. La top ten di Skyscanner incorona al primo posto Vienna con un aumento di ricerche del 79%, seguita da Malè (più 58%) e da Lima con un più 49.



Infine la lista delle città più convenienti vede al primo posto l’olandese Eindhoven, il cui prezzo medio dei biglietti dall’Italia è sceso del 64% arrivando a 116 euro. Forte ribasso anche per Fuerteventura, nella Canarie, la cui tariffa media è scesa di 52 punti percentuali arrivando a 308 euro, così come Siviglia.