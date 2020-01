Francois Bacchetta, da easyJet a easyHotel: il manager sarà ceo degli alberghi

09:45

Francois Bacchetta (nell foto) passerà dal trasporto aereo agli hotel, ma senza cambiare insegne. Il manager, attualmente direttore easyJet per Italia e Francia, in primavera prenderà le redini di easyHotel, la branca alberghiera del gruppo. Bacchetta è stato chiamato a sostituire Guy Parsons, dimessosi lo scorso anno; la carica, al momento, è occupata ad interim da Scott Christie.

Il manager, come precisa travelmole.com, nel suo curriculum ha anche esperienze al di fuori del trasporto aereo, ad esempio in L’Oréal.



Harm Meijer, non-executive chairman di easyHotel, ha commentato sottolineando la conoscenza da parte del nuovo ceo del brand ‘easy’, oltre all’esperienza “nello sviluppo di imprese, strategia, ottimizzazione del business, leadership, marketing e revenue management”.



Obiettivo dichiarato di Bacchetta sarà l’espansione in Europa degli hotel arancioni, che attualmente possono contare su una forte presenza nel Regno Unito.