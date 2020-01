di Oriana Davini

08:37

Dieci destinazioni da tenere d'occhio con molta attenzione: Google ha reso nota una classifica che interessa da vicino il mondo del turismo organizzato. Non riguarda le mete che in assoluto hanno avuto più visitatori, ma quelle che, secondo il motore di ricerca, hanno registrato il maggiore aumento di ricerche nell'ultimo anno (l'analisi deriva dalle ricerche di hotel effettuate dagli utenti di tutto il mondo). Ovvero, i 10 cavalli vincenti che presumibilmente nel corso dei prossimi 12 mesi potrebbero crescere di più.

Vietnam rivelazione

Ad aggiudicarsi la medaglia d'oro a livello globale è Da Nang, in Vietnam, città il cui nome nel corso del 2019 ha avuto il maggior picco di ricerche su Big G.



Seguono San Paolo in Brasile, Seoul in Corea, quindi Tokyo, Tel Aviv, Marsiglia, Vienna, Bangkok, Dubai e Perth in Australia.



Le ricerche degli italiani

Analizzando esclusivamente le destinazioni più ricercate dagli italiani, in prima posizione c'è Londra, seguita dalla scozzese Edimburgo. Quindi Singapore, Tokyo, Dubai, Budapest, Torino, Napoli, New York e Parigi.