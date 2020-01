14:15

Robintur Travel Group rilancia in vista della prossima stagione e presenta otto campagne promozionali con tour operator e fornitori per sostenere le vendite delle agenzie prima dell’estate e stimolare le prenotazioni nel periodo autunnale.

Il piano si apre con ‘I villaggi + amati’, la promozione con Veratour che, dal 13 gennaio al 29 febbraio, offre buoni sconto per chi prenota una vacanza sul catalogo Villaggi Veraclub 2020 nelle agenzie di Robintur Travel Group.

Pubblicità

Il valore dei buoni

I buoni per i villaggi in Messico, a Cuba, nella Repubblica Dominicana e a Mauritius sono di 200 euro a coppia, mentre su tutti gli altri villaggi del t.i. il buono è di 150 euro. I buoni sconto cartacei saranno disponibili in tutte le agenzie del gruppo Robintur e sui volantini commerciali di Coop. Potranno inoltre essere scaricati come coupon sul web.



Otto appuntamenti

“Si tratta della prima di otto iniziative promozionali a supporto delle agenzie che si susseguiranno nei prossimi mesi - spiega Paola Barzanti, responsabile del team commerciale di Robintur Travel Group - con un duplice obbiettivo: da un lato facilitare le vendite degli agenti, dall’altro portare nuovi clienti nelle agenzie, sia affiliate che di proprietà. Proporremo una campagna ogni mese prima dell’estate e altre due subito dopo, in collaborazione con fornitori importati e qualificati come Veratour, ed andando a leggere la domanda anche per tipologie di clienti diversi come tour, soggiorni, crociere. A queste attività promozionali si aggiungeranno poi le offerte legate al prodotto a marchio Robintur, con prodotti nuovi e allettanti”,