Eventi e nuovi prodotti per le agenzie, le carte di Flexible Autos

14:19

Eventi sul territorio e nuovi strumenti per le agenzie di viaggio. Continua a investire sul mercato italiano Flexible Autos, il broker del noleggio auto b2b.

"Abbiamo cominciato a novembre con i nostri incontri tradizionali al cinema e - sottolinea Alessandro Patacchiola (nella foto), direttore Flexible Autos Italia, Spagna, Portogallo, Francia e Belgio -, dopo le tappe di Torino, Milano, Firenze e Roma, abbiamo in calendario anche Udine, Bologna, Monza Brianza e di nuovo Torino".



Quanto agli investimenti sul prodotto, Patacchiola spiega che l'impegno dell'azienda è quello di "aggiungere fornitori in grado di offrire la Tariffa Premium, che include già nel prezzo l'assicurazione Kasko, e il prodotto Rimborso Franchigia, sempre consigliato quando si vuole avere una protezione più estesa, ma - aggiunge - a un costo più basso rispetto alle protezioni assicurative tradizionali". In caso di danni o furto, il fornitore addebita la franchigia al cliente, mentre a fine noleggio Flexible Autos rimborsa il costo totale del danno o del furto. A. D. A.