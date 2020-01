Lufthansa: le tariffe Ndc arrivano su Revolution di Easy Market

10:07

Grazie all’accordo tra Easy Market e Lufthansa le agenzie di viaggi avranno accesso alle tariffe Ndc dell’intero gruppo, che comprende anche Austrian Airlines, Brusslels Airlines, Lufthansa e Swiss.

Grazie all’accordo, i dettaglianti potranno contare su un accesso a ulteriori classi di prenotazione, non più disponibili sui Gds, oltre alle tariffe più competitive, ovvero le light Pont to Pont, che da gennaio non sono più distribuite tramite Global Distribution System. Inoltre potranno prenotare senza pagare la famosa Gds Fee, ovvero la quota richiesta dal gruppo per le prenotazioni tramite sistemi di distribuzione globale.



“Per Easy Market - spiega l’amministratore delegato Gianni Zammarchi - rappresenta una prestigiosa partnership, che consentirà alle agenzie di viaggio di accedere ad un’offerta sempre più ampia e competitiva".



Steffen Weinstok, senior director sales Italy & Malta della compagnia aerea evidenzia che Easy Market “dimostra grande dinamicità e volontà di farsi pioniere nel nuovo panorama della distribuzione del futuro”.