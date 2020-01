10:10

È ufficiale: da gennaio 2020 Seanet entra a far parte della famiglia Gattinoni Travel Network, società che controlla i due network parte del Gruppo, Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork. Seanet, che ha all’attivo oltre 220 agenzie di viaggi affiliate, entra così a far parte di MyNetwork, portando il gruppo di cui fanno parte anche le agenzie Marsupio e Fespit, a quasi 600 punti vendita. Questa realtà, associata a Gattinoni Mondo di Vacanze, porta il gruppo a sfiorare i 1.500 punti vendita affiliati.

Il presidente del Gruppo Gattinoni, Franco Gattinoni (nella foto), ha commentato: “Con l’entrata del network Seanet in MyNetwork concretizziamo il progetto annunciato a ottobre di creare, insieme a Gattinoni Mondo di Vacanze, una rete di circa 1.500 agenzie, che potranno beneficiare, in modalità diverse - a seconda delle scelte che le stesse agenzie faranno - di tutti gli importanti investimenti realizzati fino a oggi dal nostro Gruppo, così come di quelli futuri, in ambito tecnologico, di prodotti, di servizi marketing e comunicazione. L’obiettivo più importante resta sempre quello di avvicinare più clienti alle agenzie di viaggi del nostro network e permettere loro di conquistare più quote di mercato. Attraverso Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork e grazie all’intenso lavoro in corso in ambito organizzativo e di integrazione, riteniamo ci possano essere tutti i presupposti perché le agenzie dei due network possano raccogliere buoni risultati già dal primo anno”.



Sergio Testi, alla guida di Gattinoni Travel Network in qualità di direttore generale, vede riconfermato il suo staff, con Sabrina Nadaletti direttore Turismo, Eros Candilotti direttore Business Travel, Michela Bellomo Business Travel manager, Lorenzo Chisena Business Travel Network relationship Mmanager, Alberto Alberi Travel Experience manager, Mario Vercesi consulente D-Pack e Isabella Maggi direttore marketing & comunicazione del Gruppo. “La fase di riorganizzazione interna è delicata e importante – commenta Sergio Testi, direttore generale Gattinoni Travel Network -, getta le basi per garantire solidità ai progetti. Abbiamo delineato una struttura efficiente e abbiamo in programma di aumentare le risorse commerciali nei prossimi mesi”.



Massimo Caravita diventa direttore operativo di My Network, mentre a coordinare il progetto di affiliazione delle quasi mille500 agenzie c’è Antonella Ferrari che diventa direttore reti agenzie network per Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork. Insieme a Massimo Caravita risponderà direttamente a Sergio Testi. Si rafforza infine la struttura anche con l’organizzazione dei responsabili di area, che saranno comuni ai due network e saranno diretti e coordinati da Antonella Ferrari, che commenta “Sono orgogliosa e ringrazio per questa nuova carica, posso così aver l’opportunità di portare avanti il lavoro di questi ultimi 10 anni in maniera ancora più strategica e progettuale. Ho pensato che fosse giunto il momento di fare un ulteriore salto di qualità: investendo di questi ruoli i tre nuovi direttori, avrò più tempo da dedicare a nuove sinergie e strategie per continuare a migliorare i benefici per le nostre agenzie partner e potenziare entrambe le reti”.