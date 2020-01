11:12

Carrefour blocca la vendita delle sue agenzie di viaggi. Entrato in questa attività dieci anni fa, il gigante della distribuzione dispone attualmente di circa 700 punti vendita in Spagna e secondo quanto riportato da Preferente avrebbe avviato trattative con diversi gruppi turistici per la cessione dei punti vendita. Ora però il dietrofront, confermando la decisione di ritirarsi, dopo alcuni mesi trascorsi alla ricerca di un acquirente per la vendita delle adv in Spagna e in Francia.

I termini della questione

Carrefour mantiene più di 90 agenzie di proprietà nei centri commerciali a suo marchio in Francia, mentre in Spagna ce ne sono circa 80 integrate nei suoi ipermercati, a cui vanno aggiunti circa 600 punti vendita in franchising.

Il direttore della rete Viajes Carrefour, David Villarino, l'ha portata sul podio spagnolo per numero di punti vendita, fattore che ptorebbe rappresentare un ulteriore punto di forza per un nuovo potenziale acquirente.