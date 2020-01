08:15

Compagnie aeree a confronto, direttamente sul web, a portata della distribuzione. Iata fa un passo avanti nel cammino di Ndc, il sistema di distribuzione che ha rivoluzionato la vendita dei biglietti aerei, e lancia il nuovo Ndc Matchmaker. Lo strumento, nato con l’obiettivo di dare maggiore visibilità ai player che hanno abbracciato New Distribution Capability, consente ad agenzie di viaggi e gds di mettere di cercare e confrontare i vari partner di Ndc.

Il progetto, promette una nota di Iata, porterà maggiore trasparenza nei confronti della distribuzione.



Il confronto dell’offerta

Attualmente, afferma l’associazione delle compagnie aeree, Ndc Matchmaker comprende già 80 connessioni con le compagnie aeree. Il sistema consente di cercare le compagnie aeree o i venditori, anche per tipologia di prodotti o servizi disponibili, oltre che per Paese.



Con questo strumento, Iata guarda direttamente alla distribuzione, ampliando la gamma dei servizi disponibili. Un passo in avanti che potrebbe anche ricucire i rapporti dopo le iniziali perplessità riguardanti proprio il nuovo sistema di distribuzione.



Aumentano, intanto, anche in Italia i sistemi di distribuzione che mettono a disposizione delle agenzie di viaggi le tariffe e l’offerta Ndc, nonostante le polemiche di gds e agenzie di viaggi in Europa sulle strategie commerciali dei vettori e i prezzi proposti all’intermediazione.