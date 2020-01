Bto2020: a Firenze l'evento dedicato a turismo e tecnologia 

di Livia Fabietti

09:41

Il 12 e 13 febbraio, presso la Stazione Leopolda di Firenze, andrà in scena la 12° edizione Bto - Buy Tourism Online.

Per due giorni i riflettori saranno puntati sul binomio turismo e tecnologia: tra 80 panel internazionali e circa 150 relatori, sarà possibile osservare come i progressi tecnologici abbiano cambiato e cambieranno il settore travel.



"Cinquantacinque milioni di italiani usano tutti i giorni gli strumenti digitali, per 6 ore al giorno. Social in primis. 2 italiani su 3 fanno acquisti on line" ha rivelato Francesco Palumbo, Direttore di Toscana Promozione Turistica.



Travel online ma anche onlife: tanti gli appuntamenti incentrati sul rapporto tra tecnologia e dimensione umana. "Secondo alcune ricerche - ha specificato Francesco Tapinassi, direttore scientifico Bto2020 - c'è stato un forte recupero delle attività di consulenza in agenzia"