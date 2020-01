Oggi è il Blue Monday, la trovata pseudo-scientifica creata solo per vendere viaggi

12:28

Si colloca esattamente il terzo venerdì di gennaio, quando le festività invernali sono solo un ricordo e quelle estive sono decisamente ancora molto lontane. E c’è chi giura che il Blue Monday, il giorno più triste dell’anno, sia una realtà scientifica. Ma così non è.

La sua nascita è legata al mondo delle agenzie di viaggi. A lanciare l’idea fu, nel 2005, Sky Travel, un canale televisivo (chiuso nel 2010) della piattaforma Sky britannica dedicato alle proposte e alle offerte delle agenzie di viaggi. Per rivitalizzare le partenze di fine gennaio (tra i periodi meno gettonati dell’anno), Sky Travel aveva diffuso l’idea, con tanto di supporto scientifico, del ‘giorno più triste dell’anno’ e della relativa cura, ovvero una vacanza.



La storia poi, aveva avuto fortuna, travalicando i confini della Gran Bretagna e diffondendosi anche in Italia.



Così si è diffusa la convinzione che qualche complessa formula sia riuscita a individuare il giorno più triste dell’anno. Una trovata che, però, può essere sfruttata per il suo scopo originale: vendere viaggi.