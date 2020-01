Booking.com lancia la guida digitale CityBook

08:30

Si chiama CityBook ed è una guida digitale il nuovo prodotto pilota che Booking.com sta per lanciare per le città di Amsterdam e Londra e, prossimamente, anche per Roma.

L’app è in grado di fornire ai viaggiatori suggerimenti e consigli personalizzati basandosi sui modelli di machine learning che tengono conto della posizione del turista, della natura del gruppo con cui sta viaggiando (se in famiglia, in coppia o da solo), della fase del viaggio in cui si trova (il primo o l’ultimo giorno in quella meta), delle previsioni meteo e delle varie disponibilità in tempo reale.



Obiettivo sfruttare il tempo

L’obiettivo, spiega Ram Papatla, viceresidente di Experiences a Booking.com, è quello di consentire ai viaggiatori di sfruttare al massimo il tempo a loro disposizione con un’unica app. “Ci vogliamo concentrare sulla parte più eccitante della pianificazione del viaggio, quando cerchiamo ispirazione - sostiene -. E allo stesso tempo, rendere la prenotazione e l’organizzazione immediata, con tanto di contenuti prenotabili in un paio di tap, raccolti poi in maniera ordinata e precisa in un unico posto”.



In base a come i viaggiatori risponderanno a CityBook, l’azienda potrà poi decidere “di sviluppare ulteriormente alcune funzionalità e incorporarle nell’app principale di Booking.com”.



Al momento CityBook è disponibile in inglese per Amsterdam e Londra, mentre Tokyo, Parigi, New York, Berlino, Barcellona e Roma sono previste per i prossimi mesi. Non appena una città sarà disponibile, i clienti di Booking.com con una prenotazione in quella meta saranno invitati a usare CityBook durante il viaggio. Tra le informazioni fornite anche quelle su sconti e agevolazioni, oltre a consigli personalizzati sulle esperienze da provare in città.