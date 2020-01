Hotels.com: ecco chi sono e cosa vogliono gli 'Intrepid Improvers'

08:30

Si chiamano ‘Intrepid Improvers’ e intendono il viaggio come occasione imperdibile di miglioramento personale. Sono il 94% dei turisti appartenenti alla fascia generazionale dei Millennials, un nuovo target identificato da Hotels.com, che ne ha tratteggiato preferenze e caratteristiche nel suo rapporto annuale ‘Generation Travel’.

Lo studio, spiega Josh Belkin, vicepresidente del marchio globale Hotels.com ”ha identificato un nuovo tipo di viaggiatore, uno che investe per diventare una versione migliore di se stesso”.



In base alla ricerca per quasi un terzo di questi viaggiatori l’autoperfezionamento riguarda il mantenimento o il miglioramento della salute mentale (21%), mentre per altri si tratta di rimanere in salute (20%), imparare qualcosa di nuovo (28%), trarre ispirazione (20%) o diventare una persona migliore (18%). Solo il 2% ammette di farlo per i like.



Le attività e le mete preferite

Se tra le attività preferite in assoluto ci sono sempre i corsi di lingua (52%), i viaggi gastronomici (35%) e le attività fotografiche (35%), si stanno facendo spazio altre attività benefiche quali l’immersione nella foresta, il nuotare in acque libere e fare terapie con gli animali. Le mete preferite per il miglioramento personale sono il Giappone, gli Stati Uniti, la Nuova Zelanda e, subito fuori dal podio, la Thailandia.