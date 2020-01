di Adriano Lovera

Dopo l’avventura Luke Air, Luca Patanè (nella foto) allarga gli orizzonti. Il gruppo Uvet amplia il perimetro delle attività verso la ricerca economica e l'editoria, nell'ambito della mobilità. L'azienda ha acquisito il controllo di Econometrica, società di studi e riviste automotive, che controlla il centro studi Promotor, tra i punti di riferimento nazionali nello studio dell'evoluzione della mobilità.

"Cerco di realizzare sinergie all'interno del gruppo, soprattutto con la business unit di fleet management. È centrale, oggi, possedere e analizzare i dati, che permettono di conoscere in anticipo i gusti del pubblico" ha detto Patanè.



I piani

Tanti i temi sul piatto: crescita dell'auto elettrica, car sharing e car-pooling in chiave turistica, ma sono ancora top secret i prossimi step della collaborazione. È probabile un coinvolgimento di Econometrica-Promotor per le prossime edizioni di Travel Biz Forum. E in chiave più futuribile? "Immaginiamo, per esempio, che un giorno l'auto a guida autonoma sarà realtà - ha suggerito Patanè -. E l'utente, se non guida, che cosa farà? Un gruppo come il nostro potrebbe essere in grado di profilare l'utente e offrirgli, in quel contesto, un'offerta di entertainment ad hoc".