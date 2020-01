di Lino Vuotto

Prima l’appuntamento con il Codacons a Roma per ricevere il riconoscimento la certifica come azienda affidabile per la trasparenza delle condizioni e per un servizio clienti efficiente. Poi il giorno dopo l’evento all’aeroporto di Bergamo per incontrare tour operator e agenzie. In mezzo una pausa per raccontare a TTG le prossime mosse di Ryanair, in particolare sul mercato italiano.

E subito Chiara Ravara, head of sales & marketing del vettore low cost, cala un asso importante e molto atteso: “Stiamo lavorando alla creazione di un’area dedicata alle agenzie di viaggi e più in generale al trade sul portale di Ryanair. È un passo che vogliamo fare da tempo e ora si sta avvicinando. Non voglio sbilanciarmi troppo sui tempi, ma speriamo che possa essere operativo entro il 2020”.



I primi passi

Sono passati 6 anni da quando Michael O’Leary fece il grande passo, riaprendo le porte alla distribuzione come canale di vendita. Un punto all’interno di quel programma, Always Getting Better, con il quale la compagnia ha lavorato per ricucire i rapporti con clienti e intermediari, cercando di togliersi di dosso la fama negativa che l’aveva circondata. Un’apertura che due anni dopo si era concretizzata con la creazione della divisione gruppi.



Risultati importanti

“È proprio da quest’area che sono arrivati i segnali è positivi che ci hanno spinto a fare qualcosa di più – sottolinea la manager -; non a caso abbiamo ampliato il reparto dedicato a questo segmento, perché la domanda è forte”. Una mossa che non cambierà il dna di Ryanair, che resta votato alla vendita diretta “da cui arriva il 90 per cento almeno delle vendite”, specifica Ravara. Ma il percorso avviato di tenere in considerazione tutti i canali ha dato i suoi risultati e ora è il tempo per il passo in più.



Intanto per la compagnia il 2020 segna anche l’anno del rinnovamento del sito internet, partito nelle scorse settimane, “sotto il segno della massima trasparenza – conclude -: è un sito 4.0 sempre più accessibile e facile da usare. E con un approccio digitale sempre più personalizzato, per offrire ai nostri clienti quello di cui hanno realmente bisogno”.