eDreams Odigeo e gruppo Lufthansa: al via la partnership nel segno di Ndc

09:41

Arriva l’accordo per la distribuzione basato sulla tecnologia Ndc tra eDreams Odigeo e il Gruppo Lufthansa. L’intesa coinvolgerà tutti e 4 i brand dell’online travel agency (eDreams, Opodo, Travellink e GoVoyages) e le compagnie che fanno parte del colosso tedesco (Lh, Austrian, Swiss e Brussels).

“La nostra missione è fornire ai clienti un'esperienza premium, con prodotti e servizi di alta qualità - Thomas Eggert, senior director global & strategic corporate accounts, Lufthansa Group -. Grazie a questo accordo strategico con uno dei più grandi rivenditori di volo del mondo, un numero maggiore di viaggiatori potrà beneficiare della nostra Smart Offer Ndc e siamo entusiasti di poter lavorare insieme a eDreams Odigeo per innovare e progettare il futuro dei viaggi”.



La partnership

All’interno della partnership eDreams e Lufthansa collaboreranno anche per realizzare iniziative congiunte nel campo dell’innovazione come lo sviluppo di servizi ausiliari di viaggio, per creare valore aggiunto per i viaggiatori.



"In qualità di una delle più grandi compagnie di viaggi online in Europa – conclude Pablo Caspers, chief air supply & advertising officer, eDreams Oidgeo -, ci impegniamo a migliorare costantemente la nostra offerta di prodotti e servizi per garantire i massimi livelli di soddisfazione dei nostri clienti”.