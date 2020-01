Se la tecnologia conquista le adv: la strategia di Agenzia per Amica

12:49

Più clienti in agenzia e più velocità nel soddisfarli. Sono questi i due obiettivi con cui si muove Agenzia per Amica, il network che attualmente conta 200 agenzie ma che mira a crescere di un buon 35% già nel corso di quest'anno.

Un'azienda che può contare su un proprio ramo It, Comunicazione e Marketing: il che vuol dire, come spiega il direttore commerciale Umberto Serra (nella foto), avere "inHouse competenze e capacità di visione del futuro".



Tra le ultime novità presentate dalla rete di distribuzione, la vetrofania digitale, che espone in vetrina un QrCode… (continua sulla digital edition)