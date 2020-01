Gli eventi unici di partytravel.it: esperienze in location insolite

12:27

Un portale in grado di radunare eventi in location solitamente non aperte al pubblico per offrire kermesse veramente uniche. Nasce con questa idea partytravel.it, il portale creato da VgMania (che opera sia come agenzia di viaggi sia come tour operator) per proporre al pubblico esperienze in castelli, dimore e venue normalmente chiusi all'accesso. Mentre VgMania può contare ormai su 15 anni di storia (il t.o. fu creato nel 2006 e l'adv nel 2010), partytravel è un progetto nato nel 2018.

Pubblicità

Prosegue sulla Digital edition di TTG a questo link