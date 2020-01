08:35

Una sfida o uno stimolo per le agenzie di viaggi. Sicuramente, nulla che possa spaventare. La nuova trasformazione di Google Travel, con il suo upgrade che lo rende più sensibile alle richieste dei clienti, non piace alle agenzie, ma non sembra destinata a turbare più di tanto gli equilibri del mondo del turismo.

Questo almeno raccontano alcuni dei principali player del settore nell’inchiesta realizzata da TTG Magazine oggi in distribuzione e disponibile online.



Da Costa Crociere e Gattinoni Travel Network, da Msc a Volotea, da Albatravel e Settemari, fino alle associazioni degli albergatori, il giudizio è unanime nella scelta fra piattaforme e agenzie di viaggi.



L’INCHIESTA COMPLETA SU TTG MAGAZINE OGGI IN DISTRIBUZIONE E DISPONIBILE ONLINE A QUESTO LINK.