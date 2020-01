Evolution Travel e la Luna di miele con gli amici

12:07

Era il viaggio ‘intimo’ per eccellenza. Ma ora stanno aumentano le coppie di sposi che decidono di partire per la luna di miele insieme agli amici. Evolution Travel ha registrato la tendenza esaminando le prenotazioni finalizzate dai promotori, che segnalano un incremento di questo tipo di viaggi.

Si tratta in genere di coppie giovani, tra i 25 e i 35 anni.



Le destinazioni più richieste sono gli Stati Uniti, la Polinesia, l’Australia, il Sudafrica e le isole dell’Oceano Indiano. Ma guadagnano terreno anche Giappone e Perù. Da segnalare anche le preferenze per le crociere.



“Rilevate le prime prenotazioni, abbiamo creato un osservatorio ad hoc - spiega Carmine Di Meo, responsabile programmazione prodotti di Evolution Travel -, cercando anche di capire perché le persone si rivolgano a noi e ci è stato risposto che elemento determinante nella scelta è la varietà trasversale a tutta la programmazione, ideale per costruire un’esperienza tailor made, in grado di soddisfare con facilità i desideri di tutti”.