14:17

Il nome è nuovo, ma dietro le quinte si muovono volti decisamente noti del mondo del turismo. A iniziare da Mario Malerba (a destra nella foto), che ha messo la sua esperienza nel settore al servizio di Not Only Travel, il servizio b2b sviluppato a partire dal 2015 con il gruppo Th Resorts e partecipata dall’autunno del 2018 da Volonline.

“Abbiamo aspettato un anno prima di presentarci ufficialmente – sottolinea il fonder e socio Marco Ormas (a sinistra nella foto) – e lo facciamo forti del feedback che otteniamo quotidianamente dai nostri partner”. Ormas aggiunge: “Se dovessi riassumere in poche parole la nostra mission, direi che ci configuriamo come ‘l’agenzia delle agenzie’. Offriamo hotel e servizi ancillari, attività culturali, naturalistiche e di entertainment su base individuale, ma anche consulenza qualificata ed una particolare attenzione all’organizzazione di viaggi di gruppo”.



I punti di forza

Not Only Travel scommette innanzitutto sul booking di primo livello, promettendo un supporto proattivo che “va ben oltre la pagina dei risultati visualizzabili su qualsiasi portale” afferma la nota della piattaforma. Da qui anche la possibilità di gestire richieste particolari, anche offline.



“La consulenza dei nostri responsabili prodotto – aggiunge Ormas – sgrava di fatto l’agenzia dalle attività di ricerca, sempre più complesse e dispendiose in termini di tempo”.



Il fronte commerciale è affidato agli area manager Claudio Bifolchetti per il Centro Italia e Luigi Della Corte per il Sud.



Nel team anche Mario Malerba, che commenta: “Abbiamo creato una squadra che riesce a colmare la distanza tra i vantaggi offerti dagli strumenti di prenotazione online e la tendenza alla specializzazione verso cui è orientato il mercato”.