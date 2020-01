Fiavet Campania: al via i tirocini in agenzia di viaggi

13:58

Tirocini formativi in agenzia di viaggi della durata massima di 6 mesi per giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. È questa l’iniziativa presentata nella sede di Fiavet Campania, per la seconda fase del progetto Garanzia Giovani. Il bando è stato approvato dalla giunta regionale della Campania e prevede la possibilità per i giovani di svolgere tirocini presso tutti i datori di lavoro, pubblici o privati. “Al termine del tirocinio - precisa una nota della territoriale -, il datore di lavoro non è tenuto ad assumere il tirocinante; qualora decidesse di farlo, invece, potrebbe usufruire di consistenti sgravi contributivi”.

“Si tratta di una straordinaria opportunità non solo per le agenzie di viaggio, ma anche per altre aziende della filiera turistica della Campania come alberghi o pubblici esercizi - afferma Ettore Cucari (nella foto), presidente regionale Fiavet –. È prevista, infatti, la possibilità di attivare il tirocinio pagando soltanto 200 euro al mese e usufruendo del contributo regionale pari a 1.800 euro per l’intero periodo di addestramento del giovane lavoratore”.



Fiavet Campania inoltre assicurerà alle agenzie interessate assistenza gratuita per la compilazione della modulistica.