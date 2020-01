KKM: la maggioranza torna ad Andrea Cani

08:00

Andrea Cani (nella foto) ricompra le quote di KKM cedute a Volonline. L’accordo, annunciato con una nota stampa, è stato concluso la scorsa settimana. L’operazione è stata conclusa, afferma la nota, nell’ottica di un “riassetto strategico della propria composizione societaria, allo scopo di garantire la massima focalizzazione sul core business e sullo sviluppo di prodotti sempre più innovativi e di impatto per il mercato”.

Andrea Cani, fondatore di KKM, aggiunge: “I risultati del 2019 conseguiti anche grazie al supporto di Volonline, che ci ha dato un contributo fondamentale in termini di visibilità e distribuzione, mi hanno ulteriormente convinto del valore di questo progetto dedicato alle travel experiences che ho varato qualche anno fa insieme ai miei soci”. Per questo, prosegue, “ho deciso di dedicare risorse economiche, tempo ed energia al perseguimento di risultati ancora più ambiziosi, puntando sullo sviluppo di nuove partnership con realtà leader nei settori dello sport e dello spettacolo”. In ogni caso, proseguirà anche nei prossimi tempi la collaborazione con Volonline.



Luigi Deli, presidente di Volonline, aggiunge: “Siamo orgogliosi di aver contribuito alla crescita di KKM Group, che in pochi mesi si è imposto nel panorama nazionale come specialista delle travel experiences”.