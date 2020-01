Mts City Breaks: il mercato italiano cresce del 45%, le mete più richieste

12:01

L’Italia ha un ruolo di primo piano nella crescita di Mts City Breaks, il fornitore di soluzioni alberghiere, noleggio auto, trasferimenti e tour per adv e tour operator. L’azienda ha chiuso il 2019 con un progressione del 45%, fatta segnare proprio dai volumi prodotti dall’Italia, che nei prossimi tre anni potrebbe arrivare a diventare il mercato di riferimento di Mts City Breaks, insieme a quello greco.

“Un tale incremento - evidenzia Giacomo Morra, responsabile per il mercato italiano di Mts City Breaks - testimonia che la nostra previsione di un importante potenziale di crescita è corretta e che una strategia votata all’offerta di un servizio sempre più personalizzato e capillare porta buoni frutti in tempi brevi”.



Le destinazioni più prenotate

In vetta all’elenco delle mete più prenotate ci sono Grecia, Italia e, al terzo posto, gli Stati Uniti, che lo scorso anno hanno fatto registrare un’impennata dopo l’ingresso autunnale di 50mila nuovi hotel nella banca dati di Mts City Breaks. “Per ora - continua Morra - in questo inizio d’anno gli Usa sono passati al primo posto” grazie a un aumento delle prenotazioni di 18 punti percentuali rispetto all’analogo periodo del 2019.



A livello globale l’azienda ha chiuso il 2019 a più 20% e le cinque mete più richieste in Italia sono state Grecia, Italia, Stati Uniti, Spagna ed Emirati Arabi. Tra le città, i risultati migliori riguardano Dubai, Milano, Roma, Parigi e New York, mentre tra i Paesi emergenti del 2020 si fa spazio il Brasile, presente nella top five delle mete maggiormente prenotate.